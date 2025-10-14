Wälderhalle mit Eisfläche, Bistro und Diskothek vor dem Aus

2,9 Millionen Euro fehlen zur Finanzierung.

Die Wälderhalle, eine seit Jahrzehnten diskutierte geplante Eis- und Veranstaltungshalle in der Vorarlberger Talschaft Bregenzerwald, steht nun offenbar endgültig vor dem Aus. Das teilte der Eishockey Club Bregenzerwald (ECB) am Dienstag mit. Scheitern dürfte das Projekt an der Finanzierung, es fehlen 2,9 Millionen. Ein Aus für die Wälderhalle mit Eisfläche, Bistro und Diskothek wirft auch Fragen zur Zukunft des ECB auf.

Erste Ideen für die Wälderhalle gab es bereits in den 1990er-Jahren. 2016 fassten die 24 Gemeinden des Bregenzerwaldes einen einstimmigen Beschluss für die Errichtung der Halle, die auch eine Disco für die Wälder Jugend beherbergen sollte, in Andelsbuch. Nach mehreren Hürden wie einer aufwendigen Standortsuche, überschießenden Projektkosten und zuletzt der Coronapandemie, die das zu dem Zeitpunkt fast fertig geplante Projekt zu Fall zu bringen drohte, schien die Umsetzung vor zwei Jahren fix. Nun scheint die Wälderhalle aber endgültig vor dem Aus zu stehen.

"Team Wälderhalle" sieht Regio in der Pflicht

"Mehr als 25 Jahre wurde im Wald für die große Vision eines Aktivzentrums für Jung und Alt mit viel Herzblut gekämpft. Nun sieht es so aus, dass ausgerechnet die politisch Verantwortlichen in der Regio Bregenzerwald das zukunftsweisende Projekt wegen ihrer Ansicht nach fehlender Finanzmittel zu Fall bringen", so Hans Metzler vom "Team Wälderhalle".

Die Projektkosten sind aufgrund der Preissteigerungen der vergangenen Jahre inzwischen auf rund 18,8 Millionen Euro angewachsen. Private Investoren und der Verein bringen laut ECB 8,8 Millionen Euro auf. Das Land habe 6,5 Millionen fix zugesagt, die Regio Bregenzerwald bisher 600.000 Euro. "Letztlich scheint das zukunftsweisende Projekt daran zu scheitern, dass die Regio Bregenzerwald mit ihren 24 Mitgliedsgemeinden - trotz all unserer Bemühungen sowie zugesagter Gegenleistungen - nicht gewillt ist, den noch offenen Finanzierungsbedarf von rund 2,9 Millionen Euro zu decken", so Architekt Klaus Metzler.

ECB verliert Hoffnung auf Rückkehr in den Bregenzerwald

Das Ende der Wälderhalle beeinflusst auch die Zukunft des Bregenzerwälder Eishockeyvereins. Der ECB spielt seit 13 Jahren in der Dornbirner Eishalle als Übergangsquartier. Über viele Jahre habe man gehofft, in absehbarer Zeit wieder zurück in den Wald übersiedeln zu können, so ECB-Präsident Guntram Schedler. Ohne Zukunftsperspektiven sei es sehr schwer, die Begeisterung aufrechtzuerhalten. "Unserem Verein, der als erfolgreicher Sportclub nicht nur zur regionalen Identifikation beiträgt, sondern vor allem auch eine wichtige Rolle in der Arbeit mit jungen Talenten aus Vorarlberg einnimmt, wird damit in weiten Teilen die Grundlage entzogen."