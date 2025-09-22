Alles zu oe24VIP
Toter Autoheber Raststätte Hirschstetten
© DOKU-NÖ

Autobahn-Raststätte

Wagenheber rutschte weg: Deutscher (68) stirbt bei Auto-Panne

22.09.25, 10:38
Der Lenker wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Passanten entdeckten den leblosen Mann und alarmierten die Rettungskräfte. 

Weil der Wagenheber weggerutscht sein dürfte, ist ein Mann am Sonntag auf dem Parkplatz Kirchstetten, Bezirk St. Pölten, der Westautobahn (A1) unter seinem Wagen eingeklemmt worden. Als der 68-jährige Deutsche am Abend gefunden wurde, kam bereits jede Hilfe zu spät. Eine Ärztin habe nur mehr den Tod feststellen können.

Toter Autoheber Raststätte Hirschstetten
Toter Autoheber Raststätte Hirschstetten
Beamte der Autobahnpolizeiinspektion waren verständigt worden, weil ein Mann unter einem weißen Seat liegen soll und sich nicht bewege. Der Deutsche dürfte vermutlich aufgrund einer Panne nach Ölaustritt auf den Parkplatz gefahren war und sein Auto mittels Wagenheber rechtsseitig angehoben hatte. Als er unter dem Wagen lag, dürfte der Wagenheber weggerutscht sein. Der Lenker wurde eingeklemmt.

