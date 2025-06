Wanderer zuckt aus: Schlägt Radfahrer mit Stock

Ein 58-jähriger Radfahrer ist am Samstag bei einer Tour von einem unbekannten Wanderer mit einem Stock attackiert worden.

Schock! bei der Attacke wurde der Fahrer im Gesicht verletzt. Nach dem Tatverdächtigen wird nun gesucht.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, am Katzenkopf in Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land). Der Deutsche Radfahrer war mit einem Mountainbike unterwegs.

Dann traf er auf den unbekannten Wanderer, der ihm den Weg versperrte. Nach einer Diskussion, eskalierte die Sitaution, der Fußgänger packte seine Lenkstange und schlug schließlich auf den Radfahrer ein. Dem Opfer gelang anschließend die Flucht. Der Tatverdächtige soll zwischen 65 und 70 Jahre alt sein, Anzeige wurde bereits erstattet.