Was den Erdbeermond im Juni so spektakulär macht

Am 11. Juni 2025 steht ein außergewöhnlicher Vollmond am Himmel: der sogenannte Erdbeermond.

Diese Bezeichnung stammt von den nordamerikanischen Algonquin-Stämmen, die den Vollmonden jeden Monats Namen gaben – passend zur Jahreszeit. Im Juni wurde traditionell die Erdbeerernte eingeholt, weshalb der Juni-Vollmond diesen Namen trägt. In Europa sind auch die Begriffe Honigmond (wegen der Honigernte) und Rosenmond (wegen der Rosenblüte) gebräuchlich.

Tiefster Vollmond seit 18 Jahren

In diesem Jahr ist der Erdbeermond besonders bemerkenswert: Laut "Starwalk Space" wird es auf der Nordhalbkugel der tiefststehende Vollmond seit über 18 Jahren sein – ein solches Himmelsereignis wird sich erst 2043 wiederholen. Auf der Südhalbkugel hingegen wird es der höchste Vollmond bis dahin sein.

Vollmond besonders groß

Die besondere Stellung des Mondes sorgt für einen auffallend tiefen Stand am Horizont, was den Vollmond besonders groß erscheinen lassen kann – ein Effekt, der auch als "Mondtäuschung" bekannt ist. Die nächste Gelegenheit, dieses seltene Phänomen zu beobachten, gibt es also erst in fast zwei Jahrzehnten wieder.

Auch die übrigen Monate haben traditionsreiche Namen für ihre Vollmonde, wie etwa Wolfsmond im Januar, Blumenmond im Mai oder Erntemond im September.