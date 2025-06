Wegen Schusswaffe: Polizei-Großeinsatz bei "Baden in Weiß"

Mehrere Polizei-Streifenwagen und die Cobra musste am Samstagabend zu dem Einsatz ausrücken.

Polizei-Großeinsatz bei der beliebten Veranstaltung "Baden in Weiß" um 22.40 Uhr am Samstagabend: Etliche Polizeistreifen sowie die Cobra mit Panzerwagen mussten zur Breyerstraße in Baden ausrücken. Besucher eines nahgelegenen Clubbings in einem Innenhof in der Frauengasse durften das Gebäude nicht mehr verlassen. "Die Polizei hat die Straße abgeriegelt", erzählt eine Zeugin. "Wir konnten nicht zu dem Haus hin, in dem auch meine Schwester wohnt", erzählt sie weiter.

Grund für den Einsatz, bei dem auch Türen im Haus aufgebrochen werden mussten: Ein Bewohner soll laut einem Polizei-Sprecher, der den Vorfall bestätigt, gedroht haben sich mit einer Schusswaffe das Leben zu nehmen. Aufgrund dessen musste die Polizei von einer Bedrohungslage ausgehen. Der Mann konnte auch tatsächlich in seiner Wohnung angetroffen werden - aber ohne Waffe. Er wurde festgenommen, eine Unterbringung wird geprüft.