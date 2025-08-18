Weil er geweckt wurde: Obdachloser stach Bahnhof-Security ins Gesicht

Gegen den 45-Jährigen bestand schon vor der brutalen Bluttat, der stach dem Security ins Gesicht, ein Waffenverbot.

Ein Obdachloser (45) muss sich heute, Montag, vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 2. April mit einem Klappmesser in Wien-Floridsdorf auf einen Bahnhof-Security eingestochen zu haben.

Das Opfer hatte bei einem nächtlichen Routine-Check eine eingezogene S-Bahn kontrolliert. Dabei hatte er den schlafenden Angeklagten im Zug entdeckt und geweckt. Nachdem er den Obdachlosen hinaus auf den Vorplatz begleitet hatte, zog der Beschuldigte ein Messer und stach auf den Kopf des Securitys, der gerade eine Zigarette rauchte, plötzlich ein. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht

Ein Taxifahrer, der die furchtbaren Szenen mitansehen musste, verfolgte den Angreifer bis die Polizei ihn festnehmen konnte.

Unterbringung beantragt

Weil der Obdachlose aber unter maßgeblichem Einfluss einer psychischen Störung gehandelt hatte, wurde von der Staatsanwaltschaft die Unterbringung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt. Wäre er zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen, wäre ihm Mordversuch angelastet worden.

Gegen den Mann bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Weil zu befürchten ist, dass der Mann in absehbarer Zukunft ähnlich schwere Taten begehen könnte, wurde die Einweisung beantragt.