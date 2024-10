Weinbergmord: Slowake (59) im Bombenkeller eindeutig identifiziert

Obduktion und Fingerabdruckvergleich durchgeführt: Es ist Oleg M. Im Kellerstollen, in dem seine Leiche lag, wurden übrigens mehrere Stoffe zur Herstellung von Sprengstoff sowie Schusswaffen und Kriegsmaterial sichergestellt.

NÖ. Der nach dem Mord der 65-Jährigen Barbara R. in Gösting bei Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) leblos aufgefundene Mann ist der 59-jährige Tatverdächtige aus der Slowakei. Obduktion und Fingerabdruckvergleich seien durchgeführt worden, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Polizeiliche Durchsuchungen und Sicherstellungen seien am Dienstagnachmittag beendet worden.

Chemikalien, Waffen, Zünder entdeckt

In dem Haus und vor allem in Kellerstollen sind laut dem Chefinspektor zahlreiche Stoffe bzw. Vorläuferstoffe zur Herstellung von Sprengstoff und Suchtgift aufgefunden worden. Gefährliche Chemikalien seien von Beamten des Bundeskriminalamtes zur weiteren Untersuchung abtransportiert worden. Sämtliche Schusswaffen - Pistolen, Maschinenpistolen und -gewehre - sind Baumschlager zufolge vom Landeskriminalamt, Kriminalpolizeiliche Untersuchungsstelle (KPU), zu Beschusszwecken und weiteren Untersuchungen weggebracht worden. Sichergestelltes Kriegsmaterial wie Handgranaten sowie Zünder und Zündschnüre habe der Entschärfungsdienst zur weiteren Begutachtung und Vernichtung abtransportiert.

Einsturzgefährdete Erdkeller und die Straße darüber seien begutachtet und gegen Zutritt gesperrt worden, teilte Baumschlager zudem mit. Diese Entscheidung habe die baupolizeiliche Abteilung der Stadtgemeinde Zistersdorf getroffen.

Die 65-Jährige war am Freitagnachmittag mit Stichwunden in einem Weingarten im Gebiet der Stadtgemeinde Zistersdorf aufgefunden worden. Der Slowake soll die Tat verübt haben. Das Opfer war die Lebensgefährtin seines Arbeitgebers, eines örtlichen Weibauers - die ihn immer wieder gemaßregelt und als "Messie" beschimpft haben soll. Der 59-Jährige verschanzte sich in der Folge über Stunden hinweg in dem Kellerstollen in Gösting.

Samstagfrüh verhinderte der Mann durch Zünden eines Sprengsatzes einen Zugriff durch die Cobra. Ein Beamter der Sondereinheit wurde schwer, ein weiterer leicht verletzt. In den Nachmittagsstunden wurde in dem Stollen schließlich die Männerleiche entdeckt. Dazu war technisches Equipment in den Kellerbereich eingeführt worden. Die Bergung des Toten erfolgte am Sonntagnachmittag mittels Roboter. Es dürfte Suizid vorliegen. Der Beschuldigte war im Ausland wegen illegalen Besitzes von Waffen und Substanzen aufgefallen und beamtshandelt worden.

