Werbefalle auf TikTok: Jugendlicher (18) verliert über 6.000 Euro
Betrug

Werbefalle auf TikTok: Jugendlicher (18) verliert über 6.000 Euro

11.08.25, 11:19
Ein junger Mann aus Horn wurde Opfer eines Social-Media-Betrugs und verlor 6.598 Euro an Kriminelle. 

Ein 18-jähriger Mann aus Horn stieß auf TikTok auf eine Werbung für einen angeblichen Nebenverdienst. Über einen Link gelangte er in eine Telegram-Gruppe, in der ihm hohe Einnahmen in Aussicht gestellt wurden.

Kontoeröffnung und Überweisungen

Um teilnehmen zu können, sollte er ein Konto bei einer Onlinebank und eines auf einer mutmaßlich gefälschten Kryptoplattform eröffnen. Dort erhielt er „Missionen“, die er erfüllen sollte, um angebliche Geldüberweisungen zu erhalten. Dafür musste er mehrfach Beträge auf litauische Bankkonten überweisen. Für jede abgeschlossene Aufgabe gab es kleine Gutschriften, die jedoch in keinem Verhältnis zu den überwiesenen Summen standen.

Verlust steigt über Tage

Über mehrere Tage hinweg überwies der junge Mann weiter Geld in der Hoffnung auf eine größere Auszahlung. Als kein Geld mehr zurückkam, erkannte er den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Horn. Der Gesamtschaden beträgt 6.598 Euro.

Polizei warnt eindringlich

Die Polizei rät, bei verdächtigen Angeboten im Internet keine Vorauszahlungen zu leisten, keine unbekannten Konten zu eröffnen und bei Unsicherheit sofort die Polizei zu kontaktieren.

