1,220 Liter-Krug: Einzigartiges Souvenir im Napoleon

Ein Maß mit 1,220 Liter? Das gibt es, man könnte es eventuell an der Zahl erraten, nur in Wien-Donaustadt. Genauer gesagt beim Napoleon am Kagraner Platz, wo Berndt Querfeld die Maßbier Wochen ausruft und eine besondere Aktion liefert, bei der man das Glas auch mit nach Hause nehmen kann.

Das Oktoberfest feierte das Napoleon am Kagraner Platz am 20. September und läutete damit die Maßbier Wochen ein. Diese laufen noch bis 12. Oktober, nur so lange gibt es den einzigartigen Donaustädter Maßbier-Krug.

In dieser Zeit werden auch Spezialitäten wie Leberkas, Erdäpfelpuffer sowie natürlich Weißwurst und Brezn am Menü stehen.

Eigens angefertigter Donaustädter Maßkrug

Dieser fasst 1,220 Liter, statt dem gewohnten Liter, weil "ein normaler Maßkrug ist uns einfach zu klein geraten. Mit dem Donaustädter Maß wollen wir ein Augenzwinkern in die Biertradition bringen und gleichzeitig zeigen: Gastlichkeit heißt bei uns, immer ein bisserl mehr einzuschenken", so Geschäftsführer Berndt Querfeld.

Als wäre das noch nicht genug, kann jede Kundin und jeder Kunde zwei Maß bestellen (sofern auch getrunken wird) und danach das eigens entwickelte Glas auch behalten. Zumindest, solange der Vorrat reicht, also sollte man am besten schnell sein.