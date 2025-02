10 wertvolle Tipps zum Start in die Rad-Saison

Im März werden sich wieder doppelt so viele Wiener aufs Rad schwingen wie noch im Februar.

In Wien wird die Zahl der Radfahrer im März auch heuer wieder deutlich ansteigen. Laut einer Analyse des VCÖ sind in den letzten drei Jahren durchschnittlich 47 Prozent mehr Radler pro Tag unterwegs als noch im Februar. Der Frühling steht in den Startlöchern und lockt viele aus der Winterpause. So wird auch das Fahrrad zunehmend als praktisches Verkehrsmittel genutzt. Besonders beliebt sind Fahrräder für kurze Alltagsstrecken, da mehr als die Hälfte der Wege in Wien kürzer als fünf Kilometer sind.

"Das Fahrrad ist für viele Strecken ein ideales Verkehrsmittel. Wer Alltagswege möglichst häufig mit dem Rad zurücklegt, kommt auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung, stärkt Immunsystem und die eigene Fitness und spart sich einiges an Spritkosten", stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky fest.

VCÖ-Tipps für den Fahrrad-Check

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) empfiehlt, das Fahrrad vor der ersten Ausfahrt nach der Winterpause einem gründlichen Check zu unterziehen. Dabei sollte man folgende Punkte beachten.

Fahrrad reinigen

Bremsen: Sind Bremsseile richtig eingestellt? Sind die Bremsbacken in gutem Zustand?

Beleuchtung: Funktioniert die Beleuchtung (vorne und hinten)?

Kette mit Tuch reinigen und ölen

Ist das Fahrrad mit allen vorgeschriebenen Reflektoren ausgerüstet?

Beim Sattel die richtige Höhe einstellen

Alle Schrauben auf Festigkeit kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen

Speichen und Schaltung kontrollieren

Reifen mit ausreichend Luft aufpumpen

Einmal im Jahr das Fahrrad zum Service in ein Fahrradfachgeschäft bringen

Ein vermehrter Umstieg auf das Fahrrad bringt übrigens nicht nur gesundheitliche Vorteile, sondern entlastet auch die Stadt und ihre Umwelt. Fahrräder benötigen zudem viel weniger Platz als Autos - auf einem Autoparkplatz können bis zu zehn Fahrräder geparkt werden.