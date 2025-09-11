100-millionsten Besucher: Schönbrunn Group überrascht Familie

Die Schönbrunn Group verzeichnete den 100-millionsten Besuch seit ihrer Gründung 1992. Am Mittwoch wurde dieser Meilenstein erreicht: Die Jubiläumsbesucherin war Leni aus Wien, die mit ihrem Sohn Schloss Schönbrunn besuchte.

Die beiden bekamen von Klaus Panholzer, CEO der Schönbrunn Group, und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) einen Goodie-Bag und eine Urkunde überreicht.

"Dieser Meilenstein unterstreicht die große Beliebtheit und das Vertrauen, das Besucher:innen aus aller Welt der Schönbrunn Group entgegenbringen. Wir bedanken uns bei allen Gästen und Partnern", meinte Geschäftsführer Klaus Panholzer.

© SKB_Martin Steiger

Unter ihrem Dach vereint die Schönbrunn Group einige der bedeutendsten und meistbesuchten Kulturgüter Österreichs, darunter das UNESCO-Welterbe Schloss Schönbrunn, das Möbelmuseum Wien, das Sisi Museum mit Kaiserappartements und Silberkammer in der Wiener Hofburg, Schloss Hof und Schloss Niederweiden im niederösterreichischen Marchfeld.

Auch das Kindermuseum Schloss Schönbrunn ist Teil der Gruppe.