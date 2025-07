16-Jährige beißt Polizisten in den Arm

Die Jugendliche soll zuvor randaliert haben

Eine 16-Jährige hat eine Wiener Polizistin während einer Amtshandlung durch einen Biss am Unterarm verletzt. Einsatzkräfte waren in der Nacht auf Freitag in die Burggasse im Bezirk Neubau gerufen worden, nachdem die Jugendliche dort laut schreiend randaliert und sich aggressiv gebärdet haben soll, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag. Die verletzte Beamtin wurde in einem Krankenhaus behandelt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen.

"Polizisten der Polizeiinspektion Stiftgasse versuchten, die junge Frau zu beruhigen. Da dies nicht gelang und eine mögliche Eigen- oder Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, hielten sie die 16-Jährige an", schilderte der Sprecher. Dabei trug die Polizistin die Bisswunde davon.

Die Jugendliche wurde vorläufig festgenommen. In der Vernehmung habe sie keine nachvollziehbare Erklärung für ihr Verhalten abgegeben. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.