200 "Kramperln" ziehen über den Riesenradplatz
© Julius Silver

200 "Kramperln" ziehen über den Riesenradplatz

28.11.25, 13:07
Die Perchten sind los: Beim familienfreundlichen Perchtenlauf am 30. November beim Wintermarkt am Riesenradplatz treiben 200 Höllengestalten traditionell die Wintergeister aus.

Perchten, so sagt man, vertreiben gegen Jahresende die bösen Geister! Schaurig gruselig wird es, wenn die "Ybbstaler Schluchtenteufeln" wieder am Sonntag ihr Unwesen am Riesenradplatz treiben. Großartige Masken und teuflisch gute Kostüme - die "Ybbstaler Schluchtenteufeln" sind ganz besondere Perchten, die mit ihrem Praterlauf alljährlich begeistern.

200
© Julius Silver

"Uns ist wichtig, die alten Bräuche auf eine familienfreundliche und unterhaltsame Weise zu zeigen – spannend und mitreißend, aber ohne Angst zu machen", erklärt Wintermarkt-Koordinatorin Natascha Kornberger. Neben den "Ybbstaler Schluchtenteufeln" nehmen auch die "Odlwonga Feuerteifin", die "Black Demons Ardagger", die "Haager Schlossteufel" und viele weitere Vereine teil.

