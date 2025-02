24-Jähriger attackiert und bedroht Vater und Bekannten

Ein 24-jähriger Mann ist am Mittwoch in Wien-Leopoldstadt festgenommen worden, nachdem sein Vater und ein 60-jähriger Bekannter zur Polizei geflüchtet waren und dort von einem körperlichen Angriff berichtet hatten.

Der Verdächtige soll seinen Vater gewürgt haben und damit gedroht haben ihn umzubringen. Den 60-jährigen Bekannten bedrohte er ebenfalls mit einer zerbrochenen Flasche. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion.

Der 53-Jährige und der 60-jährige Bekannte saßen am Mittwoch gegen 12.15 Uhr gemeinsam auf dem Sofa in der Wohnung des Mannes, als sein 24-jähriger Sohn (Staatsbürgerschaft: Nordmazedonien) begonnen haben soll, ohne Anlass aggressiv zu werden. Der Mann soll sich bereits in der Vergangenheit grundlos aggressiv anderen gegenüber verhalten haben, erklärte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der APA. Der Verdächtige äußerte sich gegenüber der Polizei nicht zu den Tatvorwürfen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungs- und vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde zudem auf freiem Fuß angezeigt.