26-Jährige am Heimweg verfolgt und genötigt

Ein 24-Jähriger ist nach einem Übergriff auf eine Frau in Wien in U-Haft.

Wien. Ein 24-Jähriger ist nach einem Übergriff auf eine Frau in Wien-Landstraße festgenommen worden. Der Mann soll der 26-Jährigen auf ihrem Heimweg in der Nacht auf Samstag nachgegangen und ihr von hinten zwischen die Beine gegriffen haben. Erst als die Frau die Polizei rief, flüchtete er. Der Afghane stritt die Tat - die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der geschlechtlichen Nötigung - nicht ab. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in U-Haft genommen.

Tatort war die Neulinggasse, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. "Als die 26-Jährige sich umdrehte und den Mann anschrie, soll sich dieser zwar abgewendet haben, ihr jedoch weiter gefolgt sein." Nach dem Hilferuf der 26-Jährigen waren Einsatzkräfte der Inspektion Fiakerplatz rasch an Ort und Stelle. Der Beschuldigte wurde "nach kurzem Fluchtversuch unter Anwendung von Körperkraft" festgenommen.