30-Jähriger erlag Verletzungen nach Angriff am Westbahnhof

Der 30-Jährige, der vor mehreren Wochen am Wiener Westbahnhof von einem 40-Jährigen krankenhausreif geprügelt worden war, ist seinen schweren Verletzungen mittlerweile erlegen.

Wie das AKH auf APA-Anfrage erklärte, sei der Mann inzwischen verstorben. Der 40-jährige Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Der Mann war am 19. August gegen 4.30 Uhr in eine Verabredung des 30-Jährigen mit einem Freund beim Westbahnhof in Rudolfsheim-Fünfhaus geplatzt. Im Zuge dessen versetzte er seinem Opfer derart wuchtige Schläge ins Gesicht, dass der 30-Jährige in der Folge mit massiven Atemproblemen zu kämpfen hatte und schwer verletzt am Europaplatz liegend zurückblieb. Der 40-Jährige der wohl alkoholisiert bzw. unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben dürfte, flüchtete daraufhin. Die Berufsrettung brachte den Somalier nach einer Reanimation ins Krankenhaus.

Das Opfer hatte sich seither in Lebensgefahr befunden. Der Verdächtige wurde mithilfe von Zeugen ausgeforscht und einen Tag später festgenommen.