33-Jähriger mitten in Wien von Unbekanntem mit Messer attackiert

Ein 33-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag nach einem Lokalbesuch in Wien-Margareten von einem Unbekannten auf der Straße mit einem Messer attackiert und verletzt worden.

Laut Polizeisprecherin Anna Gutt spielte sich der Angriff gegen 22.30 Uhr in der Wiedner Hauptstraße ab. Der Täter verpasste dem 33-Jährigen Schnitt- und Stichwunden am rechten Bein. Die Berufsrettung versorgte das Opfer notfallmedizinisch und brachte es in ein Krankenhaus.

Das Opfer konnte zunächst wenig über die Hintergründe der Tat sagen. Der 33-Jährige gab an, nur den Vornamen des Angreifers zu kennen. Eine Sofortfahndung verlief ergebnislos.