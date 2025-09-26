45,5 Mio. Euro: Deutsche Botschaft in Wien ist fertig

Drei Jahre hat es gedauert, nun ist die neue Deutsche Botschaft in Wien fertig. 45,5 Millionen Euro hat das Schmuckstück in der Metternichgasse 3 gekostet.

Entworfen wurde das Gebäude von Schulz und Schulz, mit viel Liebe zum Detail. So stehen die großen Fenster für Transparenz und Offenheit, wie Botschafter Vito Cecere erklärt.

Und aus Deutschland hat man sehr viel österreichischen und Wiener Einfluss zugelassen. So wird normalerweise nach Baurecht aus Nordrhein-Westfalen gebaut, diesmal hat man sich aber an das Wiener Baurecht gehalten.

Ein Stück an Wien zurückgeben

Der helle Krastaler Marmor stammt aus Kärnten und am Rande des Grundstücks gibt es zudem die "Deformierung" des Grundstückszauns, der einen Teil der Fläche wieder an Wien abtritt und auch öffentlich zugänglich macht. Die neun Quadratmeter von Künstler Stefan Sous sind zudem so gestaltet, um darauf Walzer tanzen zu können.

Natürlich, so wird betont, werden auch alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die für eine Botschaft nötig sind.