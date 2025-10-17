50 Kilometer Stadterlebnis: Urbaner Wandertag links der Donau

Links der Donau geht was weiter! Nämlich 50 Kilometer. Wer die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt neu erleben, viele Grätzl-Highlights und unbekannte Natur entdecken möchte, kann am 18. Oktober beim großen Zu-Fuß-Geh-Event "12 Stunden LiDo" mitwandern.

Die Route führt entlang der Bezirksgrenzen und beträgt insgesamt rund 50 km. Selbstverständlich können auch nur einzelne der insgesamt 12 Etappen oder Teile dieser gewandert werden. Jede Etappe beginnt an einer Stempelstation, an denen Stempelpässe und Wanderkarten gratis verteilt werden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig. "Wir freuen uns über attraktive neue Fußwege, Plätze und Parks in unseren Bezirken und hoffen, dass viele Menschen am großen urbanen Stadtwandertag mitmachen, um die Schönheiten von Floridsdorf und der Donaustadt zu entdecken“, so die SPÖ-Bezirksvorsteher Georg Papai und Ernst Nevrivy.

Bereits zum dritten Mal findet die beliebte Rundwanderung um Floridsdorf und Donaustadt von 08.00 – 20.00 Uhr statt. © Mobilitätsagentur Wien/Sabine Hertel

Abwechslungsreiche Wanderroute

Von der Freizeitoase Donauinsel über den Marchfeldkanal hinauf zum Bisamberg mit einem grandiosen Ausblick über Wien, entlang der nördlichen Stadtgrenze geht es nach Süßenbrunn und hinein in den Norbert-Scheed-Wald. Die Seestadt, Europas modernstes Stadtentwicklungsgebiet, liegt ebenso auf der Wanderstrecke wie die verträumten Kellergassen von Stammersdorf.

Ab drei Stempeln werden kleinere und größere Goodies ausgegeben. Für diejenigen, die alle 12 Etappen zu Fuß bewältigen, wartet ein exklusives Überraschungsgeschenk und die Würdigung in der "LiDo Hall of Fame".