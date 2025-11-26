6.600 Euro Einstiegsgehalt: Dieser Job hat Perspektive

Ein klarer Kopf, gute Koordination und technisches Gespür - das alles zählt bei Austro Control. Beim Recruiting-Day am Samstag erfahren Besucher, wie man Fluglotsin oder Fluglotse wird. Gespräche mit Profis und ein Blick in den Tower-Simulator machen die Faszination greifbar.

Flugzeuge sicher zu leiten, Leben zu schützen und in kritischen Momenten einen kühlen Kopf zu bewahren – das gehört zum Alltag von Fluglotsinnen und Fluglotsen. Wer sich für diesen spannenden Beruf interessiert, kann sich am Samstag, dem 29. November, beim Austro Control Recruiting-Day aus erster Hand informieren. Von 10:00 bis 16:30 Uhr öffnet das Unternehmen in der Schnirchgasse 17 die Türen für Interessierte.

Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit, den 360-Grad-Tower-Simulator zu betreten und einen Radar-Arbeitsplatz aus nächster Nähe zu erleben. Auch virtuelle Rundgänge durch die drei zentralen Bereiche der Flugsicherung – Tower, Approach und Area Control Center – stehen auf dem Programm. Fluglotsinnen und Fluglotsen beantworten direkt vor Ort Fragen zu Ausbildung, Auswahlverfahren und ihrem Arbeitsalltag.

6.600 Euro Einstiegsgehalt und Viertagewoche

Die Rahmenbedingungen für den Beruf sprechen viele junge Menschen an. Wer das mehrstufige Auswahlverfahren erfolgreich absolviert und den fliegerärztlichen Medical-Check besteht, startet in eine etwa dreijährige Ausbildung, die vollständig bezahlt wird. Danach beginnt der Dienst mit einem Einstiegsgehalt von 6600 Euro brutto, bei einer Wochenarbeitszeit von 32,5 Stunden. Der Ruhestand ist bereits mit 55 Jahren möglich.

Verantwortungsvoller Job mit bezahlter Ausbildung und Top-Gehalt. © Austro Control

Alle, die sich für Technik, Präzision und Verantwortung interessieren und gleichzeitig teamfähig, stressresistent und räumlich orientiert sind, finden hier eine Karriere mit Perspektive. Für die begehrten Führungen durch den Tower-Simulator ist eine Anmeldung auf der Website www.startfrei.at erforderlich. Wer also schon immer wissen wollte, wie der Luftraum über Österreich koordiniert wird, kann beim Recruiting-Day echte Einblicke bekommen. Bewerbungen sind jederzeit möglich.