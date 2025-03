84 Autoscheiben in Donaustadt eingeschlagen: Junger Vandale gesucht!

Ein Hausbewohner konnte Sonntagfrüh einen jungen, dunkel gekleideten Mann sehen, der gleich mehrere Autoscheiben einschlug.

Ein aufmerksamer Hausbewohner wurde in der Nacht auf Sonntag Zeuge eines wahren Vandalismus-Aktes: Ein junger, dunkel gekleideter Mann soll in einer Wohngegend in der Donaustadt zahlreiche parkende Fahrzeuge beschädigt haben. Der Mann wurde dabei beobachtet, wie er systematisch die Autoscheiben von parkenden Pkws zerschlug. Insgesamt sollen 84 Autos beschädigt worden sein. Betroffen waren Autobesitzer, die ihre Pkws in der Schüttaustraße, der Sinagasse oder dem Weissauweg abgestellt hatten.

Als die Polizei eintraf, war der Tatverdächtige bereits verschwunden. Eine sofortige Fahndung in der Gegend blieb vorerst erfolglos. Doch das Ausmaß der Zerstörung, die in nur einer Nacht verübt wurde, ist enorm. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen schwerer Sachbeschädigung aufgenommen, die Täterschaft ist jedoch noch unklar.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise – auch anonym. Wer den dunkel gekleideten Mann gesehen hat oder Informationen zum Vorfall liefern kann, wird gebeten, sich bei der nächsten Polizeiinspektion zu melden.