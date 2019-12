Aggressiver Mann bedroht Beamte mit Messer

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden am 26. Dezember 2019 zu einem aggressiven Mann, der in einem Wohnhaus in der Schiffmühlenstraße eine Scheibe eingeschlagen hatte, beordert.

Wien. Aus einer Wohnung konnte bereits beträchtlicher Lärm wahrgenommen werden. Nach mehrfa-chem Klopfen öffnete ein 43-jähriger Mann (bosnischer Staatsangehöriger) die Wohnungstüre und hielt in aggressiver Haltung ein Messer mit rund 20cm Klingenlänge in der Hand. Nach lautstarker Täteransprache konnte der Beschuldigte vorerst widerstandslos festgenommen werden. Im Zuge der Über-stellung in eine Polizeiinspektion versuchte der 43-Jährige jedoch die Beam-ten mittels Fußtritten zu attackieren und trat mehrfach gegen die Türe eines Polizeifahrzeuges. Er verblieb vorerst in Haft, es wurde niemand verletzt.