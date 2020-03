Bedrohte Mann mit Rohrzange: 39-Jähriger festgenommen

Gestern kam es in einem Park zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Mann einen anderen mit einer Rohrzange bedroht und die Herausgabe des Mobiltelefons verlangt hatte.

Wien. Das Opfer (54) konnte unverletzt flüchten, der Tatverdächtige (39, Stbg: Slowenien) wurde an Ort und Stelle vom First Responder der Polizei festgenommen. Der Mann hatte vor der Festnahme versucht, sich der Rohrzange zu entledigen – sie wurde in einem Gebüsch aufgefunden und sichergestellt. Der 39-Jährige leistete diverse Widerstandshandlungen gegen die einschreitenden Polizisten. Er befindet sich in Haft.