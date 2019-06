Hund stürzte in Bach und war geschwächt - Polizisten retteten das Tier

Am Freitag verständigte eine Frau gegen 11:15 Uhr die Polizei, nachdem sie einen durchnässten Hund am Ufer der Liesing bemerkt hatte. Laut der Zeugin war das Tier zuvor in den Bach gestürzt und wäre beinahe ertrunken.

Besitzer konnte noch nicht ausfindig gemacht werden

Die einschreitende Besatzung einer Sektorstreife nahm das Tier in der Gerbergasse in Wien-Liesing als sichtlich erschöpft und aufgebracht wahr. Der Hund war zu diesem Zeitpunkt alleine unterwegs, es konnte kein Besitzer in der näheren Umgebung ausfindig gemacht werden. Polizisten konnten das geschwächte Haustier aber einfangen und beruhigen.

Polizisten brachten Hund via Bus zur Polizeiinspektion

Die Beamten entschlossen sich schließlich, den Hund mit auf die Polizeiinspektion Lehmanngasse zu nehmen und dort bis zum Eintreffen der Tierrettung zu versorgen. Da das durchnässte Tier aber nicht im Streifenwagen mitgenommen werden konnte, nahmen zwei Beamte kurzerhand die Buslinie 62A der Wiener Linien.

Am Foto: Die intervenierenden Beamten der Polizeiinspektion Lehmanngasse





© LPD Wien

„In der Polizeiinspektion konnte sich der Hund ausruhen und war auch nicht mehr der Mittagshitze ausgesetzt“, so einer der intervenierenden Polizisten in seinem Bericht. Schließlich wurde der Vierbeiner, nach Erhalt einer kulinarischen Stärkung, der Tierrettung übergeben.