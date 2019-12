Nach dem Ausfall der U1 für eine Woche, gab es am Dienstagmorgen Probleme bei der Linie U2.

Wien. Derzeit haben die Wiener Linien eine Pechsträhne, die nicht reißen will. Nachdem am Montag die U1 wegen eines Brandes am Karlsplatz ausfiel – oe24 berichtete – gab es nun am Dienstagmorgen die nächsten Probleme. Eine Stellwerk-Störung in der U-Bahnstation Stadion sorgte für Wartezeiten bei der U2, die in unterschiedlichen Intervallen fuhr.

Wie Lesereporter berichten, mussten sie in der Früh bis zu 20 Minuten warten.

Die Züge mussten aufgrund des Gebrechens langsamer fahren, so die Pressesprecherin der Wiener Linien. Dadurch hat es sich in dem Bereich gestaut und es kam zu Wartezeiten. Über die technischen Details des Defektes, wurde der Pressesprecherin keine Auskunft erteilt, wie sie gegenüber oe24 sagte.

Die U2 fährt inzwischen wieder in ihrem Fahrplan-Takt, versicherte die Pressesprecherin.

U1-Sperre: Eine Woche Chaos

Ein Kabelbrand kurz nach 2 Uhr Montagfrüh sorgte für totales Chaos in der Wiener U-Bahn: Die U1 stand zwischen Hauptbahnhof und Schwedenplatz ab Betriebsbeginn am Montag still – und die Behebung der Schäden wird noch die gesamte Woche dauern.

In der Station Karlsplatz hatten Schleifarbeiten ein Feuer ausgelöst, das auf eine Plakatwand übergriff. Die Feuerwehr löste Alarmstufe 1 aus und rückte mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann zum Brandort aus.

Weil beim Brand wichtige Kabel beschädigt wurden, müssen jetzt alle Leitungen im Hauptstrang der am stärksten frequentierten U-Bahn-Linie ausgetauscht und neu getestet werden.

Chaos für Pendler am ­Umsteige-Hotspot Nr. 1

Der Betrieb zwischen Hauptbahnhof und Schwedenplatz musste eingestellt werden – der wichtigste Abschnitt der wichtigsten U-Bahn-Verbindung der Stadt steht eine Woche lang still. Die Folge: Megachaos.

Fast 100.000 Pendler, die normalerweise vom Zug am Hauptbahnhof in die U-Bahn umsteigen, mussten via Schnellbahn zur U3 und U4 ausweichen.

Annähernd ebenso viele Menschen, die aus dem Norden via U1 in die Stadt pendeln, mussten ebenfalls die S-Bahn nehmen. Insgesamt sind täglich mehr als 180.000 Fahrgäste betroffen.

Das sind die besten Ausweichrouten: