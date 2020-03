Offenbar hatte der Fahrer einen Schwächeanfall.

Wien. Am Mittwoch kam es gegen 20 Uhr zu einem Crash in der Erdbergstraße. Der Linienbus 77A von Dr. Richard krachte in eine Hausmauer. Während des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Fahrzeug.

Der Buslenker gab an, dass er einen Schwächeanfall gehabt habe. Die Linie führt von Rennweg S-Bahn zum Kardinal-Nagl-Platz U3, Schlachthausgasse U3, Hauptallee bis zum Lusthaus im Prater.