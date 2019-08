Neue Details zum Mord am Fanklub-Chef der Austria

Die Ermittlungen in dem jüngsten Fall stehen erst am Anfang – doch dieser August wird wohl als einer der blutigsten seit Langem in die Kriminalgeschichte eingehen: Zuerst fährt eine Frau ihren Mann mit dem Auto nieder, dann ersticht ein durchgeknallter Rumäne in Gloggnitz eine zufällig vorbeigehende Seniorin (83) – kurz darauf ertränkt ein werdender Vater die hochschwangere Mutter seines ungeborenen Kindes – wobei die Kärntnerin (31) und ihr Baby sterben. Und jetzt die nächste spektakuläre Bluttat in Wien.

Fritz D. starb durch Gewalteinwirkung gegen Kopf

Hier stellt sich Dienstagvormittag ein 17-jähriger Schüler – letzten Informationen zufolge mit einem Freund – bei der Polizei und beichtet, dass er daheim jemanden schwer am Kopf verletzt, wenn nicht gar getötet habe.

Die Polizisten rasen zur angegebenen Adresse in der Mühlsangergasse in Simmering zu einem renovierten Gebäude, in dem sich einst Hofstallungen befanden und in dem eine alteingesessene,angesehen Familie in mehreren Generationen lebt. Auch der 17-Jährige soll zu der Familie gehören und über eigene Räumlichkeiten verfügen. Dort wurde dann tatsächlich eine Leiche gefunden.

© oe24/Eckhardt Hier wurde die Leiche von Fritz D. gefunden

Anfangs war nur bekannt, dass das ältere männliche Opfer – über das man zunächst nichts bekannt geben wollte – durch Gewalteinwirkungen gegen den Kopf gestorben sei.

Währenddessen stießen wir bei der Recherche auf eine Suchmeldung in den sozialen Medien, wo Fritz D., der Präsident, Online-Redakteur, Pressesprecher Multifunktionär des Fanclubs Austria 80 vermisst wurde. Er war Montagabend nicht in seine Wohnung in Atzgersdorf heimgekommen und am Dienstag nicht zur Arbeit erschienen.

Sympathischer Beamter kam sogar zu Training

Wie ÖSTERREICH aus gut informierter Quelle bestätigt bekam, handelt es sich bei dem Mordopfer tatsächlich um den Fußballchronisten und Fotografen Fritz D., der seinem Stammklub, die Austria Wien, zu allen Spielstätten nachreiste. Bei jedem Trainingsmatch war er zugegen, jeder kannte den sympathischen Beamten. Und jeder fragt sich jetzt: Warum musste der Fanclub-Chef sterben?

Täter und Opfer haben sich gekannt

Laut aktuellem Ermittlungsstand dürften die beiden Männer seit mehreren Monaten in einem bekanntschaftlichen Verhältnis zueinander gestanden sein und sich in einem Wohnhaus der Eltern des mutmaßlichen Täters getroffen haben. Der 17-Jährige gab in einer polizeilichen Vernehmung an, dass er sich seit längerer Zeit in psychiatrischer Behandlung befinde und auf Grund seiner Krankheit teilweise zur Gewalt neige. So sei es auch am 19. August 2019 zu einem Gewaltausbruch gekommen. Der Tatverdächtige zeigte sich geständig, das 57-jährige Opfer durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf getötet zu haben