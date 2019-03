Razzia in der Hass-Moschee in Floridsdorf

Die ÖSTERREICH-Story über die Hass-Predigten im direkt vom Iran gekauften Vereinssitz des radikal-schiitischen Imam Ali hatte jetzt Folgen: Pünktlich zum Beginn des Freitagsgebets rückte am Freitag die Gruppe Sofortmaßnahmen unter Leitung von Walter Hillerer gemeinsam mit anderen Behörden wie der Baupolizei in der Richard-Neutra-Gasse 8 an.

Termin geleakt

„Ein offizieller Gesandter des Iran hat uns empfangen. Er war sehr freundlich und hat uns durchs ganze Haus geführt. Gefunden wurde nichts“, so ein empörter Hillerer.

© privat

Imam Ali.

Iran sperrt Moschee

Der Grund des Ärgers: Ein reichlich naiver Floridsdorfer Bezirkspolitiker hatte den Termin der Razzia vor zwei Tagen in einer immer schlechter verkaufenden Gazette geleakt. „Deshalb sind nur ganz wenige Menschen gekommen. Zwei, drei Personen waren es. Die anderen waren offenbar gewarnt. Die Iraner haben die Moschee gesperrt“, berichtet auch Augenzeuge und WIFF-Bezirksrat Hans Jörg Schimanek.

Die scharfe Kontrolle ist ein Erfolg der ÖSTERREICH-Berichterstattung. „Ich verlange aber, dass die Moschee weiter gesperrt bleibt“, so Schimanek. Eine Hoffnung, die Hillerer nicht teilt: „Wir haben angekündigt, dass wir wiederkommen. Besonders im Ramadan.“ Der beginnt am 5. Mai. Josef Galley