Schüsse in Wiener Innenstadt: Ein Toter

Nach Schüssen in der Wiener City im Bereich des Lugeck ist laut Wiener Berufsrettung am Freitag gegen 13.30 Uhr eine Person gestorben, ein weiteres Opfer wurde schwer verletzt. Der Täter dürfte nach der Tat geflohen sein. Eine Fahndung war im Gange, berichtete die Polizei. Mittlerweile wurde offenbar ein Verdächtiger festgenommen. Wie es heißt, soll aber auch nach mehreren Tätern gefahndet werden. Eine Gefahr für Unbeteiligte soll derzeit nicht herrschen.



Das Areal wurde vom Lugeck bis Postgasse großräumig abgesperrt, Polizisten waren mit Helmen und schusssicheren Westen postiert. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Opfer mit Kopfschüssen niedergestreckt

Zu den Hintergründen gibt es vorab keine Informationen. Allerdings gehen die Behörden von einem kriminellen Hintergrund aus. Wie es heißt, sollen beide Opfer mit Kopfschüssen niedergestreckt worden sein. Insgesamt sollen fünf Schüsse abgegeben worden sein.

Kannten sich Opfer und Täter?

Laut Thomas Figlmüller haben die Beteiligten zuerst im Lugeck gespeist, ehe sich die Situation zuspitzte. In der Passage kam es schlißlich zur Eskalation. Wie es gegenüber ÖSTERREICH heißt, schien es im Restaurant so als hätten sich Opfer und Täter gekannt. Allerdings wird betont, dass Gäste im Restaurant Figlmüller zu keinem Zeitpunkt in Gefahr waren. Die Gedanken der Eigentümer und Mitarbeiter der Figlmüller-Unternehmensgruppe sind bei den Opfern des tragischen Vorfalls und ihren Angehörigen.