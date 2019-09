Trio schlägt 32-Jährigen in U-Bahn brutal nieder

Wien. Ein 32 Jahre alter Mann ist Ende Juli in einer U-Bahn-Station in Wien von drei unbekannten Männern verprügelt worden. Als das Opfer bereits am Boden lag, kamen zwei weitere unbekannte Täter hinzu und schlugen ebenfalls mehrfach auf den Mann ein. Der 32-Jährige erlitt bei dem Übergriff zahlreiche Prellungen, den Tätern gelang die Flucht. Die Polizei veröffentlichte nun Fotos der Angreifer. Hinweise - auch anonym - nimmt die Polizeiinspektion Urban-Loritz-Platz unter der Telefonnummer 01/31310-22394 entgegen.

Den brutalen Übergriff verübten die Männer am 28. Juli kurz nach 4.30 Uhr in der U6-Station Burggasse. Zunächst schlug einer der Männer mit seinen Fäusten auf den 32-Jährigen ein. Als dieser bereits am Boden lag, kamen zwei weitere Täter hinzu. Auch sie prügelten auf ihr Opfer ein, ehe sie Richtung eines nahe gelegenen Einkaufszentrums flüchteten.