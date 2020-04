Er hat die Frau in einem Wiener Lebensmittelgeschäft beschimpft und dann behauptet mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Anschließend spuckte er sie an.

Immer wieder kommt es in der Corona-Krise zu unwürdigen Spuckattacken. Egal ob Polizisten, Passanten oder wie in diesem Fall Supermarkt-Angestellte - sie helfen der Gesellschaft und garantieren während dem Shutdown den Notbetrieb und müssen sich dann so etwas gefallen lassen.

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein weiterer Vorfall dieser Art in Wien-Hietzing. In einem Lebensmittelgeschäft im Fürthweg betrat ein starkalkoholisierter Mann den Laden. Als die Angestellte ihn darauf aufmerksam machte, dass er einen Mund-Nasen-Schutz tragen müsse, rastete der 55-jährige Pole aus. Er hat laut Polizeiaussendung die Frau beschimpft und dann behauptet mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Anschließend spuckte er sie an.

Die Frau verständigte prompt die Polizei, woraufhin der Alko-Kunde noch in der Nähe des Geschäfts festgenommen werden konnte. Ein Alkoholtest ergabe einen Wert von rund 2 Promille. Ob der 55-Jährige tatsächlich mit dem Virus infiziert ist, ist noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen.