Am Sonntagabend kam es gegen 20 Uhr in Wien-Favoriten zu einem Großeinsatz. Wie Zeugen berichten, soll ein Mann mit einem Messer Passanten in der Neilreichgasse bedroht haben. Zwei Polizisten mit gezückter Pistole versuchten ihn anschließend anzuhalten. Sie verfolgten den Mann und versuchten ihn zunächst mit Pfefferspray zum Aufgeben zu bringen, doch scheiterten. Augenzeugen erzählen weiter, dass es zu Warnschüssen gekommen sei. Aber erst mit einem Schuss konnte er schließlich in der Quellenstraße gestoppt werden.

© Viyana Manset Haber Die Spurensicherung untersucht die blauen Nike-Schuhe des Verdächtigen.

Schwer verletzt

Wie die Berufsrettung bestätigt, wurde der Mann auf Hüfthöhe getroffen und schwer verletzt. Die Polizei bestätigte gegenüber oe24, dass es einen Einsatz wegen eines Mannes mit Messer gegeben hat und dass es zu einer Schussabgabe kam. Nähere Details konnte die Exekutive am Sonntagabend noch nicht nennen.

Hintergründe noch unklar

Bilder zeigen, dass zahlreiche Polizeiautos am Ort des Geschehens waren. Zudem war der Bereich großräumig abgesperrt. Die Hintergründe zum Einsatz sind aber vorerst noch unklar.