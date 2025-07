A23 wird zur Nachtbaustelle: Abfahrt Favoriten fünf Monate gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf Änderungen im Nachtverkehr einstellen. Auf der A23 wird gebaut, und die Abfahrt auf den Verteilerkreis von Kaisermühlen kommend ist zwischen 22 und 5 Uhr nicht befahrbar. Die Arbeiten laufen bis Dezember.

Die Südosttangente (A23) wird zur nächtlichen Baustelle: Nach der zweiwöchigen Abbruchphase der Stützmauervorsatzschale in Fahrtrichtung Altmannsdorf findet nun der Wiederaufbau statt.

Analog zu den beiden Stützmauern in Fahrtrichtung Kaisermühlen – hier sind die Arbeiten bereits abgeschlossen - erhält auch die Stützmauer in Fahrtrichtung Altmannsdorf eine neue Schutzhülle und oberen Abschluss aus Beton.

Wegen der hohen Verkehrsbelastung auf der meistbefahrenen Straße Österreichs finden die Arbeiten mit den für den Wiederaufbau notwendigen größeren Arbeitsmaschinen nur nachts statt. In diesem Abschnitt der A 23 werden ab 21. Juli tagsüber alle Fahrspuren aufrechterhalten. In der Nacht zwischen 22 und 5 Uhr wird auf eine Fahrspur verengt und die Abfahrt auf den Verteilerkreis von Kaisermühlen kommend gesperrt. Die nächtlichen Einschränkungen dauern bis Dezember 2025, also rund fünf Monate.