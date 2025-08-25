Alkoholexzesse am Kirtag: Rausch endet für viele im Krankenhaus

Mit jedem Glas mehr stieg nicht nur die Stimmung, sondern auch das Risiko. Beim Neustifter Kirtag hatten die Johanniter alle Hände voll zu tun, um Alkoholexzesse unter Kontrolle zu bringen.

Zwischen Musik, Trachten und dem Trubel am Festgeländes sorgten die Johanniter auch in diesem Jahr wieder für medizinische Sicherheit. Während tausende Besucher beim Neustifter Kirtag ausgelassen feierten, standen rund 40 Sanitäter täglich bereit und griffen ein, wenn Hilfe nötig wurde. Vom 21. bis 24. August begleiteten sie das traditionelle Wiener Fest mit großem Einsatz.

Insgesamt 121 Menschen wurden medizinisch versorgt. Viele davon konnten nach kurzer Behandlung weiter am Kirtag teilnehmen. In 34 Fällen war jedoch ein Transport in ein Krankenhaus erforderlich. Die häufigsten Ursachen für die Einsätze waren übermäßiger Alkoholkonsum, Kreislaufprobleme und Stürze. Auch Schnittwunden und Prellungen wurden regelmäßig behandelt. Durch den fest eingerichteten Ambulanzstandort mitten im Festgebiet und die ständige Präsenz der Rettungsteams konnte schnell reagiert werden.