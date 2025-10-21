Allerheiligenmärkte öffnen am Samstag bei 20 Friedhöfen

In Wien öffnen am 25. Oktober die diesjährigen Allerheiligenmärkte. Das Marktamt ermöglicht damit an 20 Friedhöfen den Einkauf für die Gräberpflege. Insgesamt stehen 179 Verkaufsstände bis einschließlich 2. November bereit.

Um den Wienerinnen und Wienern den Einkauf für die Gräberpflege zu ermöglichen, hält das Marktamt wieder in der Zeit von 25. Oktober bis 2. November, jeweils von maximal 7 bis 18 Uhr, Allerheiligenmärkte ab. Neben Blumen, Vasen, Kränzen, Buketts, Kerzen und verpackter Blumenerde kann man auch einfache Geräte zur Grabpflege bei 179 Ständen erwerben. "Allerheiligen hat in Wien eine lange Tradition und ist noch immer mit einem Grabbesuch eng verbunden", so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Die Allerheiligenmärkte sind in Wien bei folgenden Friedhöfen zu finden: Oberlaaer Friedhof, Zentralfriedhof, Simmeringer Friedhof, Meidlinger Friedhof, Süd-West-Friedhof, Hietzinger Friedhof, Friedhof Ober-St. Veit, Baumgartner Friedhof, Penzinger Friedhof, Hütteldorfer Friedhof, Ottakringer Friedhof, Hernalser Friedhof, Stammersdorfer Friedhof, Jedleseer Friedhof, Groß-Jedlersdorfer Friedhof, Stadlauer Friedhof, Asperner Friedhof, Inzersdorfer Friedhof, Friedhof Mauer, Liesinger Friedhof.

Wer Fragen zu den Märkten hat, erreicht das Marktamt telefonisch unter der Nummer 4000-8090. Die Hotline ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr besetzt, samstags von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 9 bis 15 Uhr.