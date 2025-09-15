Asphaltwüste ade: Naschmarkt hat jetzt einen Park

Lange wurde über die Umgestaltung des Naschmarkt-Parkplatzes diskutiert, nun hat er eine neue Funktion. Ein 6.820 Quadratmeter großer Park soll für Abkühlung sorgen. Die Baustelle am Naschmarkt selbst nimmt derweil Formen an.

70 Bäume, einige Grünflächen und Orte zur Erholung. Auf Wunsch der Anrainer, so heißt es, wurde der "Naschpark" nun umgesetzt. So lange gedauert hat es auch, weil der Park direkt über dem Wienflussgewölbe und der U-Bahn ist, wo die dünne Oberfläche von Wurzeln geschützt werden muss.

Allen Passantinnen und Passanten stehen Sitzgelegenheiten, Hängematten, Picknicktische, drei Brunnen und auch vier Wasserspiele zur Verfügung. Im selben Aufwasch wurde auch der Radweg vom Margaritensteg bis zur Linken Wienzeile neu gestaltet, in beide Richtungen.

Der Naschpark ist vollendet, die Bauarbeiten am Naschmarkt selbst sind in vollem Gange. Neben dem Marktamt entsteht ein Marktraum für saisonale und lokale Produkte - oe24 zeigt den bereits fortgeschrittenen Bau, der noch im Herbst abgeschlossen werden soll.

© Roman Fuhrich

"Naschpark" Eröffungsfest

"Ich bin begeistert von der Verwandlung dieses Platzes – statt einer versiegelten Asphaltfläche lädt ab heute ein wunderschöner Park mit über 50.000 Pflanzen ein", wird Planungsstadträtin Ulli Sima in der Aussendung zitiert.

Eine festliche Eröffnung steht natürlich auch am Programm. Am 19. September gibt es von 13:00 bis 19:00 Uhr kulinarische Verpflegung inklusive Schokobrunnen, Musik von den U-Bahn-Stars sowie einem DJ und auch Bespaßung der jüngsten Besucher mit Hüpfburg, Basketball-Wand und einigem mehr.