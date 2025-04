Asyl-Schlepper brachte Großfamilie nach Wien

Eltern mit sieben Kindern angehalten.

Die Polizei hat am Donnerstag neun Personen und einen mutmaßlichen Schlepper in Wien-Favoriten aufgegriffen.

Bei den Geschleppten dürfte es sich um Eltern und deren sieben Kinder handeln, wie es hieß.

Ein Mann hatte um etwa 10.00 Uhr in der Herzgasse beobachtet, wie ein Fahrzeug einparkte und plötzlich eine große Gruppe an Personen aus dem Pkw stieg. "Auch aus dem Kofferraum", so die Sprecherin. Die alarmierte Polizei hielt die Geschleppten an und nahm den Schlepper fest. Ob Wien das tatsächliche Ziel der Großfamilie war, war am frühen Nachmittag noch nicht bekannt.