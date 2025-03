Aufbau für Österreichs größtes Lauf-Spektakel startet

Wien verwandelt sich am kommenden Samstag in ein riesiges Sport- und Partyareal. 45.000 Teilnehmer und 400.000 Zuschauer werden beim Vienna City Marathon (VCM) erwartet. Morgen startet der Aufbau.

In sechs Tagen ist es wieder soweit – der Vienna City Marathon (VCM) wird die österreichische Hauptstadt in eine pulsierende Sportzone verwandeln. Mit 45.000 gemeldeten Läufern und mehr als 400.000 Zuschauern, die die Strecke säumen, wird das Event ein wahrer Zuschauer-Magnet. Neben der klassischen Marathonstrecke von 42 Kilometern wartet auch ein Weltrekordversuch im Walzertanzen auf die Teilnehmer und Zuschauer. Die Wiener Ringstraße wird ebenso zur Laufstrecke, während das Zentrum zwischen Burgtheater und Rathaus zur gigantischen Zielzone wird. Wer nicht selbst mitläuft, kann das spannende Renngeschehen in den Public Viewing Bereichen an der Oper, im Parlament oder am Zielbereich verfolgen.

Gigantische Logistik hinter dem Event

Doch hinter dem Sportereignis steckt mehr als nur Laufen – es ist ein riesiges Logistik- und Organisationsprojekt. Ab Montag beginnt der Aufbau, bei dem rund 2.500 Helfer und 100 Lieferanten mit über 150 Tonnen Material im Einsatz sind. Vom Aufbau der 20 Kilometer Absperrgitter über die Anlieferung von Verpflegungsstationen bis hin zum Aufbau von mobilen Duschplätzen für die Läufer: Hier wird jede Kleinigkeit bis ins Detail geplant. Besonders spektakulär ist der Aufbau der großen LED-Wände sowie des Powerade Towers mit seiner Aussichtsplattform, die den Zuschauern einen unvergesslichen Blick auf den Zieleinlauf bietet.

Der Aufbau für Österreichs größte Laufveranstaltung beginnt bereits am Montag. © APA/HANS PUNZ ×

Wien im Zeichen des Sports – und der Unterhaltung

Der Vienna City Marathon ist nicht nur ein Sport-Event, sondern auch ein großes Fest für die ganze Familie. Mit der Vienna Sports World, einer riesigen Sport- und Freizeitmesse in der Marx Halle, wird das Marathon-Wochenende am Freitag eingeläutet. Auf 8.000 Quadratmetern präsentieren sich Aussteller aus den Bereichen Sport, Tourismus und Freizeit, während die Startnummernausgabe von über 120 Schülern der Vienna Business School Mödling organisiert wird. Wer den Marathon liebt und sich sportlich inspirieren lassen möchte, sollte sich dieses Wochenende nicht entgehen lassen – es wird ein unvergessliches Event!