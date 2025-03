Ausweichmanöver mit Moped: Beifahrerin (16) erlitt Beinbrüche

Der Jugendliche versuchte einem ausparkendem Pkw auszuweichen.

Ein heftiger Unfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Arbeiterstrandbadstraße in der Wiener Donaustadt. Dort waren ein 16-Jähriger und seine gleichaltrige Begleiterin mit einem Moped unterwegs, berichtete der Sprecher der Berufsrettung, Andreas Huber.

Der Jugendliche musste plötzlich einem ausparkenden Pkw ausweichen. Das schaffte er nicht mehr rechtzeitig, der Zweiradfahrer kollidierte mit dem Wagen. Die 16-jährige Beifahrerin erlitt Beinbrüche. Der Mopedlenker kam mit Prellungen davon, ebenso die Autolenkerin