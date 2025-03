Bald 24 Kilometer an Radwegen

Ausbauprogramm mit mehr als 50 Projekten präsentiert. Verbindung in den Westen wird verlängert, Entflechtung der Verkehrswege am Donaukanal.

Das Radwegnetz in Wien wird auch heuer weiter ausgebaut.Mehr als 50 Projekten will sich Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) 2025 widmen, wobei bei einigen erst der Auftakt erfolgt, andere hingegen schon finalisiert werden. Insgesamt soll es rund 24 Kilometer neue Radwege geben. Die Stadt setzt dabei inzwischen vor allem auf baulich getrennte Einrichtungen.

Die Meiselstraße wird drastisch verkehrsberuhigt

Der Abschnitt entlang der Hütteldorfer Straße vom Gürtel bis zur Johnstraße ist schon fertig. Was jetzt folgt, ist die Umgestaltung der Meiselstraße. Sie soll nicht nur drastisch verkehrsberuhigt und mit einem Zweirichtungsradweg ausgestattet, sondern auch begrünt werden. Ein baulich getrennter Zweirichtungsstreifen wird auch in der Alserbachstraße gebaut. Parallel dazu erfolgt die Umgestaltung des Julius-Tandler-Platzes.

"Klimahighway" in Floridsdorf statt Autobahn

Ein erster Schritt wird weiters bei der Realisierung eines "Klimahighways" in Floridsdorf gesetzt, der insgesamt sechs Kilometer lang sein wird. Die Verbindung, auf der flaniert und geradelt werden kann, soll von der Alten Donau bis an die Stadtgrenze führen - auf einer Strecke, auf der einst eine Autobahn geplant war.

Auf der Meiereistraße gibt es bald keine Autos mehr

Am Donaukanal, der stark umgestaltet wird, werden künftig auch Rad- und Gehwege getrennt. Zunächst im Abschnitt der Freda-Meissner-Blau-Promenade zwischen Salztor- und Marienbrücke. Verbessert wird auch die Verbindung über den Praterstern, wo Fuß- und Radverkehr ebenfalls entflochten werden. Aus der Meiereistraße in der Nähe wiederum werden Autos zwischen Vorgartenstraße und Hauptallee überhaupt verbannt.

Plan für den Radweg am Wiener Naschmarkt. © ZOOMVP.AT / MOBILITÄTSAGENTUR WIEN ×

Bei der Umgestaltung des Naschmarktes wird auch eine Radanlage vom Margaritensteg bis zur Linken Wienzeile errichtet. Neue Radwege wird es auch in Favoriten, in der Neilreichgasse geben, eben so wie in Ottakring und Hernals. Dort entstehen in der Seeböckgasse und der Geblergasse verkehrsberuhigte Zonen. Insgesamt werden voraussichtlich etwa 30 Mio. Euro dafür veranschlagt.