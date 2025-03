Wien ist Vorzeigeschüler beim Energieverbrauch pro Kopf

Der Wiener Klimaschutz zeigt mit 33 Prozent weniger Energieverbrauch pro Kopf seit 2005 große Wirkung.

Wien hat seinen Energieverbrauch im Zeitraum 2005 bis 2023 um ganze 33,7 Prozent pro Kopf reduzieren können - das ist mehr als doppelt so hoch wie im Bundesschnitt (15,7 Prozent). Damit erreicht Wien bereits jetzt jenen Wert, für den die Stadt laut Städtischem Energieeffizienzprogramm (SEP) eigentlich bis 2030 Zeit gehabt hätte. Der Energieverbrauch in Wien ist damit so niedrig, wie zuletzt im Jahr 1993 gemessen.

© Ekkachai Pholrojpanya ×

"In Wien meistern wir die großen Herausforderungen nachhaltig und konsequent. Der hohe Rückgang des Energieverbrauchs ist das Ergebnis gelungener und vorausschauender Klimapolitik. Bereits 1999 startete das erste Klimaschutzprogramm mit zielgerichteten Maßnahmen, die über die Jahre zu einer weitreichenden Klimaschutzstrategie weiterentwickelt wurden. Ziel der Strategie ist sozialer Klimaschutz, der trotz Klimawandel die höchste Lebensqualität für alle Wienerinnen und Wiener sichert", sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

Auch absoluter Energieverbrauch gesunken

Auch der absolute Wiener Energieverbrauch ist trotz Bevölkerungszuwachses von 20 Prozent (350.000 Einwohner) gesunken; bundesweit beläuft sich der Rückgang auf 6 Prozent. Trotz eines Bevölkerungszuwachses von 21 Prozent (rund 350.000 Einwohner) ist der Stromverbrauch seit 2005 annähernd konstant geblieben, obwohl Prognosen einen deutlichen Anstieg erwartet hatten.

© Sergey Alimov ×

In den Sektoren Verkehr und in der Produktion ist die Einsparung prozentuell am größten. Zudem ist der Gasanteil am Endenergieverbrauch seit 2005 um 29 Prozent gesunken.

Verantwortliche Faktoren

Zurückzuführen ist der Rückgang auf mehrere Faktoren, die auch direkt mit den städtischen Klimaschutzmaßnahmen zusammenhängen:

Weitreichender Sonnenstrom-Ausbau seit 2020

Hohe Investitionen in den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, Radwege und E-Mobilität

Energieeffizienz neu errichteter Wohnhäuser

Energie-Einsparungen durch (thermische) Sanierungen

Umfassende Beratungsangebote hinsichtlich bewusstem Umgang mit Energie

Mehr Effizienz im Produktionssektor

"Die Wiener Fortschrittskoalition hat die heimische Klimapolitik in den vergangenen fünf Jahren neu definiert: Treibhausgassenkung, Klimawandelanpassung und Kreislaufwirtschaft sind die Eckpfeiler, die Wien bis zum Jahr 2040 zur Klimaneutralität - und damit in eine klimafreundliche und weiterhin lebenswerte Zukunft für alle zwei Millionen Wienerinnen und Wiener führen werden", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.