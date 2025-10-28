Bauernhütte Polonia schließt nach 20 Jahren am Meiselmarkt

Ein Lokal mit Geschichte schließt für immer. Nach über 20 Jahren verabschiedet sich die Bauernhütte Polonia vom Meiselmarkt. Betreiberin Anna Gutkowska-Wasilewski beendet ihre gastronomische Laufbahn aus persönlichen Gründen.

Nach über 20 Jahren hat die Bauernhütte Polonia am Meiselmarkt im 15. Bezirk ihre Türen geschlossen. Die langjährige Betreiberin Anna Gutkowska-Wasilewski verabschiedet sich aus der Gastronomie und hinterlässt ein Lokal, das für viele Besucher mehr war als nur ein Ort zum Essen. Mit dem Ende der Bauernhütte geht ein Kapitel zu Ende, das von Herzlichkeit, Musik und gelebter Nachbarschaft geprägt war.

Die gebürtige Polin war mehr als nur Betreiberin eines Lokals. Sie war Seele, Gastgeberin und manchmal auch Therapeutin für ihre Gäste. Seit elf Jahren offiziell in Pension, blieb sie dennoch täglich hinter dem Tresen, mit Schürze, Stimme und unermüdlichem Einsatz. Das Lächeln gehörte genauso dazu wie der Gesang, der durch das Lokal hallte. Doch im privaten Umfeld wuchsen zuletzt die Herausforderungen. Ihr Ehemann wurde schwer krank, ihre drei Hunde brauchten Pflege, und verlässliche Unterstützung im Betrieb war kaum aufzutreiben. Zwei Jahre lang suchte sie vergeblich nach einem würdigen Nachfolger. Die Entscheidung zur Schließung fiel schließlich aus Kraftmangel, aber nicht ohne Dankbarkeit.

Leo Lugner bedankt sich für 20 Jahre Gemütlichkeit

Eine neue Ära beginnt nun in den gleichen Räumen. Zwei Brüder, die bereits einen Stand am Meiselmarkt führen, übernehmen das Lokal. Sie bringen kurdische Küche und ihre eigene Leidenschaft mit, wollen die familiäre Atmosphäre bewahren und neue Aromen einziehen lassen. Die Übergabe verlief im Geist der Wertschätzung.

Ein Stück Wiener Beislgeschichte geht zu Ende: Leo Lugner streut Anna Gutkowska-Wasilewski Rosen. © Facebook/Leo Lugner

Das große Abschiedsfest wurde zum emotionalen Höhepunkt. Freunde, Weggefährten und Stammgäste kamen, um Anna zu feiern. Es wurde gelacht, geweint und gesungen. Anna selbst griff noch einmal zum Mikrofon, ihre Stimme erfüllte ein letztes Mal den Raum, begleitet von Wein, Beef Tatar und liebevollen Gesten. Unter den Gästen war mit Gemeinderat Leo Lugner (FPÖ) auch politische Prominenz vertreten.

"Danke, Anna, für 20 Jahre Wärme, Schmäh, Gemütlichkeit – und deine unverwechselbare Stimme, die so viele Vormittage unvergesslich gemacht hat", schrieb Lugner auf Facebook. Ganz leise wird es aber nicht um die Wirtin. Ein neues kleines Kapitel kündigt sich bereits an. Beim Weihnachtsmarkt in der Lugner City könnte Anna polnischen Glühwein ausschenken.