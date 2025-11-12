Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Baustellen-Chaos: Wiener völlig verzweifelt
© APA

Radweg-Wirbel

Baustellen-Chaos: Wiener völlig verzweifelt

12.11.25, 16:31
Baustellen-Chaos in Wien-Hernals! Ein neuer Rad-Highway soll entstehen, Autofahrer und Anrainer sind aber völlig entnervt. 

Seit dem Spätsommer wird das Gebiet rund um die Geblergasse komplett umgestaltet. Bagger und Baufahrzeuge dominieren seither das Straßenbild.

Die Anrainer sind mittlerweile entnervt: "Wenn ab halb 7 die Betonsäge läuft und das seit Monaten, dann geht das an die Substanz", meldete sich ein angefressener Hernalser bei oe24.

Lärm und Sackgassen

Der ohrenbetäubende Lärm ist nicht das einzige Problem: "Es wird immer schlimmer. Jeden Tag kommt eine neue Sackgasse hinzu, man kommt fast nicht mehr bis zur eigenen Garage durch."

Der oe24-Leser schildert weiter: "Heute hat dann ein LKW auch noch die einzige Zufahrt blockiert, ich kam zu spät zur Arbeit. Es ist völlig verrückt, viele Autofahrer verlieren komplett die Nerven und fahren mittlerweile auch gegen die Einbahnen."

Ein Ende des Baustellen-Wahnsinns im Hernalser Grätzl ist noch nicht abzusehen, für die Wiener ist weiterhin Geduld angesagt.

