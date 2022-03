Betrunkener attackiert 13-Jährigen mit Messer

Ein Betrunkener ging mit einem Gemüsemesser auf den Teenager los und verletzte ihn.

Ein Betrunkener, der am Donnerstagabend von drei Jugendlichen in der Wiener Innenstadt sekkiert worden war, hat einen 13-Jährigen mit einem Gemüsemesser verletzt. Der 69-Jährige wurde festgenommen, der Bursch im Spital behandelt, berichtete die Polizei am Freitag. Glücklicherweise erwies sich die Wunde als nur oberflächlich.

Der alkoholisierte Litauer hatte sich gegen 19.30 Uhr am Stephansplatz im Bereich der Singerstraße an eine Telefonzelle gelehnt. Die drei Jugendlichen wollten ihn nach eigenen Angaben "nerven" und hatten begonnen, ihn zu ärgern. Als sie versuchten, dem 69-Jährigen die optische Brille wegzunehmen, zog dieser das Messer und stach zu. Der 13-Jährige lief zur Polizei, die den Verdächtigen festnahm und das Messer sicherstellte.