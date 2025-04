Betrunkener radelt mit gestohlenem Kinderfahrrad auf Autobahn

Ein Zeuge meldete einen scheinbar bewusstlosen Fahrradfahrer an der Donauuferautobahn in Wien-Floridsdorf. Die Polizei fand einen 38-jährigen polnischen Mann mit 2,74 Promille am Grünstreifen vor.

Wien. Freitagfrüh um 7 Uhr wurde in Wien-Floridsdorf ein stark alkoholisierter Mann (38, polnischer Staatsbürger) neben der Auffahrt zur Donauuferautobahn entdeckt. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er den scheinbar bewusstlosen Radfahrer neben der Leitplanke bemerkt hatte. Die Beamten fanden den Mann mit 2,74 Promille am Grünstreifen liegend vor.



Der 38-Jährige gab an, mit einem Fahrrad auf die Autobahnauffahrt gefahren zu sein und sich anschließend schlafen gelegt zu haben. Verletzt war er nicht, wurde jedoch zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht. Bei dem benutzten Fahrrad handelte es sich um ein Kinderfahrrad. Da der Mann sich weigerte, Angaben zur Herkunft zu machen und polizeilich wegen Eigentumsdelikten bekannt ist, wurde das Rad sichergestellt. Zudem stellte sich heraus, dass sich der Mann unrechtmäßig im Bundesgebiet aufhält. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts auf Diebstahl sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und das Fremdenpolizeigesetz ermittelt.