Betrunkener Syrer klaute Taxi und wollte abhauen – Festnahme

Ein nächtlicher Streit zwischen einem Fahrgast und einem Taxilenker hat am Montag in Wien eskaliert und einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz ausgelöst.

Laut Polizeiangaben soll ein 23-jähriger Syrer den Lenker während der Fahrt von der Leopoldstadt in den Alsergrund mehrfach aufgefordert haben, kurzfristig das Ziel zu ändern. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich daraufhin ein Wortgefecht. In der Türkenstraße hielt der 33-jährige Fahrer schließlich an und wollte den Fahrgast aussteigen lassen.

Doch der Streit verlagerte sich auf die Straße. Während der Taxler den Polizeinotruf wählte, setzte sich der junge Mann zurück ins Fahrzeug und fuhr davon. Seine Flucht endete jedoch wenige hundert Meter weiter in der Einfahrt einer nahegelegenen Kaserne, wo er von Beamten der Landesverkehrsabteilung und der Sondereinheit Wega gestoppt wurde.

Der 23-Jährige, der laut Polizei alkoholisiert und aggressiv war, wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass auch der 33-jährige Bulgare am Steuer nicht unbescholten ist: Er besitzt keinen gültigen Taxischein und wurde angezeigt.