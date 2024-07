BMW erfasst zwei Passanten und crasht in Geschäft

Die Berufsrettung Wien und das Rote Kreuz mussten insgesamt vier Personen medizinisch versorgen und ins Spital bringen.

Wien. Am Samstag um etwa 8.30 Uhr kam es zu einem folgenschweren Unfall in der Laxenburger Straße Ecke Troststraße (10. Bezirk). Ein schwarzer BMW krachte aus bisher ungeklärter Ursache in den Eingangsbereich eines Geschäftes. Das Auto erfasste bei dem Unfall zwei Passanten, die sich bei einer Bushaltestelle aufgehalten haben. Die beiden, ein 48-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau, wurden schwer verletzt.

Video zum Thema: Auto crasht in Geschäft im 10. Bezirk

Die beiden Pkw-Insassen, ein 19-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau, wurden ebenfalls von der Rettung medizinisch betreut. Alle vier Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Video zum Thema: Auto-Unfall in der Laxenburger Straße

Im Einsatz waren die Berufsrettung Wien und das Rote Kreuz.