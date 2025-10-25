Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bombenalarm in Wien-Hernals: Polizei-Großeinsatz
Wattgasse

Bombenalarm in Wien-Hernals: Polizei-Großeinsatz

25.10.25, 21:25
In Wien-Hernals läuft aktuell ein großer Polizei-Einsatz: Ein herrenloser Koffer sorgt für einen Bombenalarm.

Die Polizei bestätigte den Einsatz gegenüber oe24, sprengstoffkundige Einheiten sind vor Ort.

Im Bereich der Kloppstockgasse ist ein herrenloser Koffer gefunden worden, dieser wird aktuell von den Beamten geröntgt. Aktuell ist der Bereich rund um die Hernalser Hauptstraße und Wattgasse weitgehend abgesperrt.

© Viyana Manset Haber

Polizeisprecherin Anna Gutt erklärt das Großaufgebot: "Auch die Berufsrettung und Feuerwehr sind präventiv vor Ort."

© Viyana Manset Haber

Mehr dazu in Kürze...

