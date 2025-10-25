Bombenalarm in Wien-Hernals: Polizei-Großeinsatz

In Wien-Hernals läuft aktuell ein großer Polizei-Einsatz: Ein herrenloser Koffer sorgt für einen Bombenalarm.

Die Polizei bestätigte den Einsatz gegenüber oe24, sprengstoffkundige Einheiten sind vor Ort.

Im Bereich der Kloppstockgasse ist ein herrenloser Koffer gefunden worden, dieser wird aktuell von den Beamten geröntgt. Aktuell ist der Bereich rund um die Hernalser Hauptstraße und Wattgasse weitgehend abgesperrt.

Polizeisprecherin Anna Gutt erklärt das Großaufgebot: "Auch die Berufsrettung und Feuerwehr sind präventiv vor Ort."

