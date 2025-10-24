Klub66: Generation 60plus erobert das legendäre U4

Die Generation 60plus erobert das Nachtleben zurück. Mit dem Klub66 wird das Wiener U4 zum Schauplatz eines ganz besonderen Tanzabends, der Discofeeling und Nostalgie pur verspricht.

"Klubbing mit Retrocharme“ lautet das Motto der Veranstaltungsreihe Klub66, die am 6. November in der Kult-Disco U4 für eine rauschende Partynacht mit Retro-Charme sorgen wird. Ab 17 Uhr können Meschen im Alter zwischen 60 und 90 Jahren zeigen, was sie auf der Tanzfläche draufhaben. Wer das U4 noch aus früheren Tagen kennt, wird am Eingang zumindest ein bekanntes Gesicht wiedersehen. Türsteher-Legende Conny de Beauclair wird die Gäste mit einem Lächeln begrüßen, das Geschichten aus Jahrzehnten Nachtleben erzählt.

"Ich würde mich sehr freuen euch wie immer an der Tür begrüßen zu dürfen! Schön wäre es die U4-Stammgäste der letzten 45 Jahre wieder zu treffen", so de Beauclair. Der berühmteste Türsteher Österreichs wird einiges zu tun haben, denn es haben sich bereits über 500 Menschen für das von den Pensionistenklubs der Stadt veranstaltete Event angemeldet.

Freier Eintritt und Welcome-Drink

Die Gäste erwartet ein ausgelassener Abend voll Rhythmus, Eleganz vergangener Zeiten und nostalgischer Augenblicke. Bei erfrischenden Drinks und und mitreißenden Beats von DJ Chris Chrocodile lädt der Klub66 zum Tanzen, Plaudern und Kennenlernen ein. Zur Begrüßung gibt es einen Aperitif - solange der Sprudel reicht. Danach bestellen die Gäste laut Getränkekarte.

Klub66: Der Tanz-Abend für alle Generationen gastiert in der Kult-Disco U4. © zVg

Dresscode gibt es keinen. Wer feiern will, kommt wie er möchte - in Glitzerjacke, Hawaiihemd oder bequemer Alltagskleidung. Für zusätzlichen Schwung und gute Laune sorgen Taxitänzer, die niemanden alleine lassen. Der Eintritt ist frei. Wer die Musik seiner Jugend noch einmal erleben möchte, ist an diesem Abend genau richtig.