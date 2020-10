Brand in Wien-Favoriten: Kindergarten evakuiert

Ein Zimmerbrand in einem benachbarten Wohnhaus, hatte eine Evakuierung eines Kindergartens zur Folge.

Gegen 16.45 Uhr ging der Notruf bei der Berufsfeuerwehr Wien ein: Zimmerbrand in Favoriten. Schnell rückten die Florianis in die Laxenburgerstraße aus und versuchten den Brand in einer Wohnung zu löschen. Doch als ein Nachbar die Wohnungstüre öffnete und sich der breits dichte Rauch weiter ausbreitete, wurde der Einsatz brennzlicher.

Aus Sicherheitsgründen wurde sogar ein nahegelegener Kindergarten evakuiert. Von dem Brand selbst war die Einrichtung aber nicht betroffen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand schließlich schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass sich die Flammen nicht weiter ausbreiten konnten.